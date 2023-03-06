Американский подполковник Дэвис: сдача Артемовска лишит ВСУ возможности контратаковать

2023-03-06 22:18

Подполковник армии США Дэниэл Дэвис считает, что после потери Артемовска (Бахмута) попытки наступления ВСУ весной или летом будут провальными.

Он отметил, что это произойдет из-за огромных потерь украинской армии, поэтому цена удержания Артемовска будет неоправданной высокой.

Дэвис считает, что в такой ситуации украинские военные уже не смогут отбросить российские войска, поэтому попытки контратаки будут безуспешными. 

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ формируют группировки вокруг Артемовска.

Опубликовано: Светлана Репина








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