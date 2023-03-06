Американский подполковник Дэвис: сдача Артемовска лишит ВСУ возможности контратаковать
Подполковник армии США Дэниэл Дэвис считает, что после потери Артемовска (Бахмута) попытки наступления ВСУ весной или летом будут провальными.
Он отметил, что это произойдет из-за огромных потерь украинской армии, поэтому цена удержания Артемовска будет неоправданной высокой.
Дэвис считает, что в такой ситуации украинские военные уже не смогут отбросить российские войска, поэтому попытки контратаки будут безуспешными.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ формируют группировки вокруг Артемовска.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Ангелина Крент
Есть прекрасная русская традиция перед входом во двор сажать калину
Мне очень нравится наша русская традиция перед домом сажать калину, жаль что не все это делают, ведь это растение смотрится нарядно всегда и в пору цветения весной, и в течение всего лета, и осенью-зимой когда висят красные грозди.Подробнее...
-
-
-