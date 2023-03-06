AP: СВО в Украине спровоцировала спрос на фальшивое надувное оружие
Газета Associated Press рассказало о росте спроса на фальшивую надувную военную технику в мире.
Журналисты информагентства Associated Press со ссылкой на расположенное в Чехии предприятие Inflatech уведомляют, что после начала спецоперации в Украине в мире вырос спрос на фальшивую военную технику, изготовленную в виде надувных моделей. В частности, украинские войска часто применяют надувные модели РСЗО HIMARS на поле боя.
В Inflatech отметили, что использование надувной фальшивой техники заставляет противника тратить дорогостоящие ракеты на уничтожение ложных целей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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