На Украине хотят отдавать ВСУ конфискованные у нетрезвых водителей машины
Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, предполагающий передачу ВСУ автомобилей, конфискованных у владельцев за вождение в нетрезвом состоянии.
Украинские законы предусматривают наказание в виде штрафа около 920 долларов и лишения водительских прав за повторное нарушение такого рода, совершенное в течение года.
В таких случаях возможна также конфискация транспортного средства с выплатой компенсации за него.
Если законопроект будет принят, штраф увеличат до 1 380 долларов, а за конфискованный транспорт не будут выплачивать компенсацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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