На Украине хотят отдавать ВСУ конфискованные у нетрезвых водителей машины

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, предполагающий передачу ВСУ автомобилей, конфискованных у владельцев за вождение в нетрезвом состоянии.

Украинские законы предусматривают наказание в виде штрафа около 920 долларов и лишения водительских прав за повторное нарушение такого рода, совершенное в течение года.

В таких случаях возможна также конфискация транспортного средства с выплатой компенсации за него.

Если законопроект будет принят, штраф увеличат до 1 380 долларов, а за конфискованный транспорт не будут выплачивать компенсацию.