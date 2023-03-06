Подоляк: военные Украины пришли к консенсусу по обороне Артемовска
Михаил Подоляк утверждает, что украинские военные договорились продолжить оборону Артемовска для истощения российской армии.
6 марта представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналистам французской газеты AFP, где публично заявил, что высшие военные чины Украины и главы подразделений ВСУ пришли к консенсусу о необходимости продолжения обороны Артемовска, поскольку это позволяет истощить российскую армию.
Примечательно, что ранее в тот же день пресс-служба офиса Зеленского сообщила о том, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный и главком сухопутными войсками Украины Александр Сырский также поддержали идею о продолжении обороны Артемовска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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