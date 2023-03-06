Сорт капусты, который лучше сохраняется в зиму

Очень часто читаю у нас в чате в телеграмм, люди задаются вопросом: есть белые, светло-зеленые и зеленые кочаны, какие подходят для хранения?

Сомневаюсь, что кто-то из продавцов капусты знает сорт. Если это только не сами фермеры, хотя они зачастую сдают свой товар этим же торговцам. Поэтому выбирать на зиму для хранения капусту надо по некоторым признакам.

В первую очередь капуста для зимнего хранения должна быть плоской и плотной. Самые верхние листья могут быть зеленые. Их не срывать, так как они защищают кочан от высыхания, подгнивания и необходимы для длительного хранения.

В ноябре и дальше, на рынках как правило продаются только зимние сорта, то есть позднего созревания. Раннюю давно раскупили.

Перед тем как покупать, надо определиться для каких целей нужна капуста, просто для хранения или для квашения.

Капуста, которая имеет круглую и плоскую форму не подходит для квашения, так как она сухая, мало сока и не квасится. Ее сажают и покупают для длительного хранения.

Капустка округлая подходит и для хранения и для квашения.

Мне такая больше нравится, так как и для борща, и для тушения, и для квашения подходит.

Мой ответ такой: если вы будете и квасить и готовить из капусты, то для хранения на зиму берите округлую форму, не плоскоокруглую капусту.