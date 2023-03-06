Global Times: США затягивают украинский конфликт ради установления нового порядка в Европе
2023-03-06 22:28
Издание Global Times пишет, что США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы ослабить Россию и установить новый порядок в Европе.
По мнению автора материала, на это указывают призывы американской стороны к Китаю по поводу оказания поддержки Украине.
В статье говорится, что это еще раз подтверждает намерение США как можно сильнее затянуть конфликт на Украине.
Основной целью Соединенных Штатов автор считает существенное ослабление России, ее возможностей и влияния в мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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