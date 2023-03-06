Reuters: У Евросоюза возникли проблемы с финансированием закупок боеприпасов для Украины

2023-03-06 22:33

Агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Эстонии Ханно Певкура сообщает, что Евросоюз готов начать совместные закупки боеприпасов для Украины.

В интервью агентству Певкур уточнил, что нерешенным пока остается вопрос, касающийся механизмов финансирования.

Он подчеркнул, что для реализации такой инициативы необходим определенный объем денежных средств.

Министр рассказал, что намерен поднять этот вопрос в среду, в ходе встречи с коллегами в Стокгольме.

Опубликовано: Светлана Репина








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