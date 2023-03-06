Следственный комитет РФ объявил Тимура Назырова в международный розыск

2023-03-06 22:36

Следователи Москвы объявили в международный розыск российского бизнесмена Тимура Назырова.

Вечером 6 марта стало известно, что сотрудники Следственного комитета Москвы объявили в международный розыск бывшего замглавы правления акционерного коммерческого банка "Держава" Тимура Назырова, который обвиняется правоохранителями в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Известно, что Назыров самовольно скрылся от органов следствия, по причине чего был заочно арестован и объявлен в розыск международного уровня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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