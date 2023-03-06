Следственный комитет РФ объявил Тимура Назырова в международный розыск
Следователи Москвы объявили в международный розыск российского бизнесмена Тимура Назырова.
Вечером 6 марта стало известно, что сотрудники Следственного комитета Москвы объявили в международный розыск бывшего замглавы правления акционерного коммерческого банка "Держава" Тимура Назырова, который обвиняется правоохранителями в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
Известно, что Назыров самовольно скрылся от органов следствия, по причине чего был заочно арестован и объявлен в розыск международного уровня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Ангелина Крент
Есть прекрасная русская традиция перед входом во двор сажать калину
Мне очень нравится наша русская традиция перед домом сажать калину, жаль что не все это делают, ведь это растение смотрится нарядно всегда и в пору цветения весной, и в течение всего лета, и осенью-зимой когда висят красные грозди.Подробнее...
-
-