В четырёх восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

2023-03-06 22:39

В понедельник ночью, 6 марта 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что в четырёх восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.

Сигнал оповещения гражданской обороны «Воздушная тревога» звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

На данный момент информации об ударах по объектам военного управления, а также по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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