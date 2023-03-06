В четырёх восточных областях Украины объявлена воздушная тревога
В понедельник ночью, 6 марта 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что в четырёх восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Сигнал оповещения гражданской обороны «Воздушная тревога» звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
На данный момент информации об ударах по объектам военного управления, а также по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Ангелина Крент
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