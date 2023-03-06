Проверенный способ борьбы с жуками

С каждым годом все больше и больше проблем создают бронзовки. И ведь самое противное то, что с ними трудно бороться.

Бронзовка, оленка, восковик, цветоройка - это все народные названия жука.

Всю зиму находятся в укрытиях, а весной выходят наружу с распусканием первых цветов. И начинают летать перелетать с одного цветущего растения на другое. Бронзовки наносят ощутимый вред будущему урожаю.

В Волгоградской области, массовый лет приходится с середины мая и до конца июля. Жуки выедают пестики и тычинки, лепестки. Иногда в апреле их можно увидеть на цветущих тюльпанах.

Ладно бы цветы, но когда их масса на цветах плодовых деревьях, конечно картина печальная. После поедания груши, яблони, вишни и других плодовых, бронзовка переходит на розы, лилии, ромашку.

В середине лета жук бронзовка откладывает яйца нового поколения и сам умирает, но на этом не заканчивается цикл. Со второй половины лета начинает наш сад атаковать молодое поколение, которое питается сладкими фруктами, отдавая предпочтение грушам, винограду, сливам. Они словно высасывают сок. Если питания не хватает, начинают наносить повреждения еще не спелым плодам.

Затем осенью уходят в спячку и весной все заново.

Для дачника, в отличие от промышленного садоводства, бронзовка - это опасный насекомый.

Для уменьшения их количества один способ применять бессмысленно. Начинать надо уничтожать взрослых особей.

Во время цветения деревьев рекомендуется в кронах поливать холодной водой. Таким образом снижается двигательная активность вредителя. Затем вокруг расстелить пленку, и потрясти дерево.

В этот момент можно трясти сильно, это не опасно. Потеряв двигательную активность жуки попадают. Собрать и сжечь. Скажете сложно - зато эффективно.

Во время цветения сада многие мои подписчики и я в том числе развешиваем банки приманки. Наполняется такая банка на 1/2 сладкой жижи, к примеру сахарный сироп и туда обязательно добавить яд. Во второй половине лета такие банки лучше заправлять переспелыми сладкими плодами.

С цветов надо собирать вручную. Для отпугивания жука бронзовки можно цветы опрыскивать жидким дымом, есть такой раствор. Если жук уже заселился в бутоны роз или других цветов, то рекомендуется обработать инсектицидами (есть опасность уничтожить насекомых опылителей). Можно купить системный инсектицид «Калипсо», он безопасен для пчёл. Дорогое средство.

Если есть старые пни, древесина все это стоит убрать с участка, жуки могу там откладывать яйца. Компостные ямы лучше накрывать пленкой.

Перед зимой, жук бронзовка ищет место для спячки, это сентябрь-октябрь. В этот момент надо проводить обязательную обработку ядами от вредителей. ОБЯЗАТЕЛЬНО осенью этими же протравителями надо уничтожить муравейники, так как там скапливаются растительные остатки - питание для личинок бронзовки.