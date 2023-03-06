США отказались рассматривать вопрос передачи истребителей F-16 Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти даже не рассматривают вопрос передачи истребителей F-16 Украине.

Она напомнила, что ранее президент США Джо Байден уже выразил свое мнение по этому поводу, и оно пока не изменилось.

Такие комментарии Жан-Пьер последовали за появлением в американских СМИ публикаций о том, что в США проводится обучение украинских летчиков.

Ранее сообщалось, что в Соединенные Штаты прибыли два пилота с Украины для прохождения обучения.