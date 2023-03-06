График и последовательность обработки груш от вредителей и болезней

Как бы мы не старались организовать у себя экологический огород, без опрыскивания сада нам не обойтись.

Чем как и когда опрыскивать грушу:

До распускания почек - это ранневесенняя обработка проводится опрыскивание-обработка препаратом нитрафен ( 200 г.) или ДНОК (100г.). Опрыскивание данными препаратами направлены на уничтожение личинок щитовки, зимующих яиц тли, всех видов клещей, листогрызущих гусениц, листоверток, блошек и парши. Помните эти препараты можно использовать 1 раз в 3 года.

Если нет щитовки, то можно применять препараты № 30 ( раньше это были 30, 30а, 30с, 30сс, 30 м., сейчас это препарат 30+).

Весной в период до набухания почек и до окончания цветения надо сделать несколько обработок.

По белому бутону карбофос (30 г.)+цинеб (50 г.) На 10 л. воды. Карбофос можно заменить на фозалон (20г.) или трихлорметафос - 3. Такое опрыскивание направлено на уничтожение личинок и яиц листоблошки, пилильщика, долгоносика, тли, гусениц, клещей, парши и ржавчины.

Через неделю после цветения. Препараты рогор (20 г.) или фозалон ( 20 г.) + цинеб (50 г.) или хлорокись меди ( 30 г.) на 10 литров воды. Такая обработка направлена на уничтожение яиц и личинок и взрослых особей листоблошки, тли, клещей, гусениц, пилильщика, парши и ржавчины.

Летом нужна обработка от плодожорки, листоблошки, клещей. В этом случае обработка зависит от сорта дерева. от периода созревания. Целесообразней всего применять такую консистенцию: хлорофос (30 г.) или карбофос (30 г.), трихлорметафос-3 (20г.), фозалон (20 г.), рогор (20г.).

Если развилась или запустилась парша и ржавчина, то к вышеуказанным растворам добавить цинеб (50 г.) или хлорокись меди (30г.)

Осенью после сбора урожая опрыскивать грушу если есть очаги листоблошек обработать суспензией 12% ГХЦГ (0,3 кг.) на 10 л. воды.

Предлагаю свою схему, как защитить деревья от вредителей и болезней, проверенную годами:

Первая ранняя до распускания почек, лучше февраль препарат 30+или 3% бордосская, как потеплеет сразу подкормить селитрой по инструкции.

Вторая обработка опять до распускания почек но уже при набухании обязательно опрыскать смесь мочевины 700 гр + 50 гр медного купороса на 10 литров воды и по веткам. Можно заменить бордоской. Через месяц подкормить калийным удобрением (монофосфат калия).

Третья обработка после цветения Скор + Батрайдер.

Четвёртая обработка осенью октябрь после сбора урожая бордосская. Рекомендую от зимующих вредителей 30+. Железный купорос 3% от грибков и вредителей.