Схема опрыскивания сливы от болезней и вредителей

Сегодня хочу опубликовать как и чем опрыскивать сливу, то есть основные химические приемы борьбы с вредными организмами.

Борьба с вредителями и болезнями химическими препаратами предусматривает применение ранней весной, летом и осенью.

Ранневесенняя обработка проводится до распускания почек, при температуре воздуха днем не ниже +5 градусов, в безветренную сухую погоду. В весенне-летний период обработку проводят учитывая сложившуюся ситуацию, биологическое развитие дерева, вредителей и болезней.

Схема обработки сливы в течение сезона

До распускания почек - опрыскивание нитрофеном (100г.) (кстати для растениевода он уникален и в настоящее время) или ДНОК (50 г.). Такая химическая обработка направлена на уничтожение щитовки, сливовой ложнощитовки, отложенных яиц тли, клеща, листовертки, плодовой моли и возбудителей грибных болезней.

Весенний период с периода распускания почек и до конца цветения. Опрыскать карбофосом (30 г.) + хлорокись меди (30г.) пока бутон белый. Такая обработка направлена против пилильщика, тли, клеща, листогрызущих вредителей.

Летний период. Важный период для борьбы с плодожоркой, гусеницами, клещами и грибными болезнями. 4-6 обработок.

Первая обработка: карбофос (30 г.) или антио (20г.) (кстати антио - это инсектоакарицид, применяется в растениеводстве препарат контактного и системного действия. Ядовит для пчёл.) Либо фозалон (20 г) (инсектоакарицид кишечно-контактного действия с высокой начальной токсичностью). К каждому из вышеперечисленных препаратов необходимо добавить цинеба (50 г.) (контактный и системный фунгицид).

Вторая, третья, четвертая и пятая обработки с интервалом 14 дней

Фунгицид цинеба добавляется в случаи риска развития грибных заболеваний.

В случае появления хлороза, розеточности, необходимо 2-3 раза обработать раствором железного купороса (50 г.) + сернокислого цинка ( 20г.)

Предлагаю свою схему, как защитить деревья от вредителей и болезней, проверенную годами:

Первая ранняя до распускания почек, лучше февраль препарат 30+или 3% бордосская, как потеплеет сразу подкормить селитрой по инструкции.

Вторая обработка опять до распускания почек но уже при набухании обязательно опрыскать смесь мочевины 700 гр + 50 гр медного купороса на 10 литров воды и по веткам. Можно заменить бордоской. Через месяц подкормить калийным удобрением (монофосфат калия).

Третья обработка после цветения Скор + Батрайдер.

Четвёртая обработка осенью октябрь после сбора урожая бордосская. Рекомендую от зимующих вредителей 30+. Железный купорос 3% от грибков и вредителей.