АР: на фоне украинского конфликта вырос спрос на надувное оружие

Агентство Associated Press сообщает, что из-за конфликта на Украине в мире резко вырос спрос на бутафорские вооружения.

Такие изделия используются в качестве ложных целей. Агентство ссылается на данные чешской компании Inflatech, которая производит такую продукцию.

Эта компания выпускает надувные БТР, гаубицы, танки, самолеты и системы HIMARS. Ее представители отказались раскрыть, применяются ли такие изделия на Украине.

Вместе с тем глава компании утверждает, что страна-партнер может получить такие приманки при необходимости.