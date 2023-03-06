АР: на фоне украинского конфликта вырос спрос на надувное оружие
Агентство Associated Press сообщает, что из-за конфликта на Украине в мире резко вырос спрос на бутафорские вооружения.
Такие изделия используются в качестве ложных целей. Агентство ссылается на данные чешской компании Inflatech, которая производит такую продукцию.
Эта компания выпускает надувные БТР, гаубицы, танки, самолеты и системы HIMARS. Ее представители отказались раскрыть, применяются ли такие изделия на Украине.
Вместе с тем глава компании утверждает, что страна-партнер может получить такие приманки при необходимости.
Опубликовано: Светлана Репина
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