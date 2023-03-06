Причины черной гнили и червей внутри перцев и помидоров

Недавно мне в телеграмм написала подписчица и с сожалением рассказала, что 2 года подряд у нее очень плохой урожай. Точнее по количеству претензий нет, а вот по качеству просто ужас.

Понятно что и томаты и сладкий перец - это культуры, которые относятся к пасленовым. К ним можно добавить баклажаны, картофель. Все они подвергаются разного рода грибковым заболеваниям при возникновении соответствующих условий.

Жаркая погода или затяжные дожди - это и есть благоприятные условия для развития и размножения вредных микроорганизмов, насекомых вредителей, которые потом распространяют все эти болезни.

Помидоры, сладкий перец как правило атакует бабочка совка. Эти культуры подвергаются нападению слизней, тли, паутинного клеща. Так например, если сырость - то слизни, если жара - то паутинный клещ.

Вредители наносят механические повреждения плодам, через которые проникают грибные и бактериальные болезни: мокрая гниль, фитофтора, фузариоз, фитоплазмоз.

Именно поэтому я всегда говорила и говорю, профилактику от болезней и от вредителей надо проводить еще на стадии рассады.

Чаще всего последствия от бабочки совки как раз чернота внутри плода и маленькие червячки.

Бабочка совка, как правило, появляется с августа и до октября наносит урон урожаю. От нее надо проводить обработку с июля с интервалом 14 дней.