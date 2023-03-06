План опрыскивания растения от болезней и вредителей

Продолжаю делиться интересной информацией, как вырастить на своем участке достойный урожай с минимальными финансовыми затратами.

Как применять перманганат калия (марганцовку) для дезинфекции

Берем марганцовку 3г. разводим в 10 л. воды. Размешиваем и в неразбавленном виде применяем для дезинфекции почвы растений, для уничтожения грибков. 1 раз в месяц.

Как применять сыворотку

Берем обезжиренное молоко/сыворотку 1 л. добавляем воду 1л. В неразбавленном виде опрыскиваем растения против болезней листьев и плодов, особенно огурцы и томаты - 1 раз в неделю.

Как применять хозяйственное мыло

150-300 г. хозяйственного мыла т(лучше дегтярного) растворить в горячей воде, добавить воду до общего объема 10 л. Не разбавляя опрыскивать растения от тли.

40 г. мыла, 100 мл. керосина развести в небольшом количестве горячей воды, добавить 1 ч.л. уксусной эссенции, и добавить 20 л. воды. Применять на разбавляя против листовой тли, красного паучка.

100-300 г. мыла растворить в горячей воде, добавить 0,5 технического спирта или водки, 1 ст.л извести и 10 л. воды. Перемешать и не разбавляя опрыскивать от три, гусениц при очень сильном поражении.

Приготовление глиняной болтушки

Коровий навоз раскрошить, добавить отвар хвоща, глину и мел. Все в равных частях на глаз. Хорошо размешать. настоять сутки. Использовать как побелку ствола и веток, лечения ран и трещин на дереве. Для оздоровления коры, против рака и для повышения плодоношения.

Есть еще один рецепт, о нем слышала, но не применяла, но вам опубликую. Применение глины с серной кислотой.

200 г глины и серной кислоты развести в 1 л. воды. добавить 9 л воды. При помощи метелкой опрыскивать растения от белой мухи и щитовки.