Есть прекрасная русская традиция перед входом во двор сажать калину

Мне очень нравится наша русская традиция перед домом сажать калину, жаль что не все это делают, ведь это растение смотрится нарядно всегда и в пору цветения весной, и в течение всего лета, и осенью-зимой когда висят красные грозди.

Чаще всего сажается калина обыкновенная. Это растение ценится не только за сочные плоды, а именно за их целебные свойства.

Калина обыкновенная или калина красная все они съедобные и полезные.

Была недавно в питомнике и обратила внимание на разный ассортимент калины. Сейчас можно купить декоративные сорта например Калина Гордовина.

Это очень красивое растение, засухоустойчивое, может расти с редкими поливами. Прекрасно выглядит, листья мягкие и бархатистые.

Этот сорт калины достаточно известный и отличается кустарник чёрными ягодами после созревания. Ягоды несъедобные и не ядовитые. Для меня минус в том, что растения вырастают достаточно высоким и более 5 м.

Мне ещё очень нравится декоративная калина бульденеж, имеет широкие крупные соцветия в виде шаров.

Есть и карликовые сорта калины. Они очень миниатюрные, достигают где-то высоту и в ширину до 1 м. и имеют маленькие листочки и плоды.

Есть сорта калины с пёстрыми листьями жёлтыми, белыми, с каймой.

Джем из калины: Ягоды моем, даем стечь воде. Перекладываем дуршлаг и помещаем над кастрюлей с водой, ставим на плиту. Через 20 минут размягченную калину перетереть через сито. На 1 кг. перетертой массы 200 г. меда. Все смешать, разложить по банкам и убрать в холодильник или погреб.

Особенности выращивания калины

Калина очень любит плодородные почвы. Поскольку корни у неё неглубокие, желательны подкормки. Многие сейчас могут возразить и сказать: у нас калина растёт и прекрасно ничего ей не надо. А я отвечу так: возьмите подкормите, и увидите как по настоящему растет калина.

Калина конечно любит влажный воздух поэтому растение хорошо сажать возле водоёмов. Природе колена лучше всего растёт около воды, на ериках, в болотистых местах.

Зимой сушенные ягоды калины можно использовать для приготовления отвара и применять для профилактики или лечения простуды. Сушеные ягоды хранятся в домашних условиях до весны.

Если вы решите сажать у себя это растение, то обязательно в посадочную яму добавьте побольше органики тогда калина будет хорошо себя чувствовать, будет крепкой, с хорошим иммунитетом и быстро начнет вас радовать цветением и красотой созревания ягод.

Сажать можно и весной и осенью. Калина выдерживает и морозы до -40 градусов. В Волгоградской области её не надо утеплять поскольку не подмерзает. Для неё наш климат климат подходит, однако страдает от засухи и суховеев.

И всё равно я считаю, что любое дерево, в том числе и калину, нужно сажать в осень, она успеет укорениться и весной хорошо отрастёт. Если сажать весной, то нужно часто поливать, следить, ухаживать чтобы растения принялось.

Существует русская традиция возле калитки перед входом сажать куст калины - символ России. Однако нужно выбирать место для посадки. По своей природе предпочитает полутенистые места, затишек от ветров.

Калина страдает от сильных ветров, от пыльных бурь, поэтому лучше не сажать у дороги. Декоративность этого растения теряется из-за того что оно покрывается пылью ну и соответственно эти плоды нельзя употреблять в лечебных целях.

Посадка калины - 5 правил

Посадка. Выбираем солнечное открытое место. Сажать весной или осень, для юга и средней полосы - осень предпочтительнее.

Подкорми. В посадочную яму поместить 1 ведро компоста или перегноя + 2 ст.л. нитрофоски. Далее подкормка по схеме весна - азот, летом и осенью фосфорно калийные.

Полив. 1 раз в неделю.

Обрезка. Своевременная санитарная и формирующая обрезка позволяют получить красивое растение, например, шар, купол, дерево. Обрезку надо делать осенью после листопада или весной до сокодвижения.

Профилактика и лечение. Калина достаточно крепкая и не очень много болезней поражает. Из вредителей тля очень любит это дерево. Как только листья распускаются надо проводить несколько раз опрыскивание препаратам, можно выбирать биологические, можно выбирать химические, эту проблему сейчас решить легко.