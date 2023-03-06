В Мексике нашли больше 100 детей в заброшенном трейлере

2023-03-06 22:57

Агентство Reuters сообщает, что в Мексике в штате Веракрус обнаружен заброшенный грузовой прицеп с людьми внутри.

По информации Национального института миграции страны, внутри прицепа нашли 103 ребенка, а также 212 взрослых людей. 

Среди них были граждане Гондураса, Гватемалы, Эквадора, Сальвадора. Сопровождающих при детях не было.

Большинство детей оказались выходцами из Гватемалы. Мексиканские власти проводят расследование.

Опубликовано: Светлана Репина








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