В Мексике нашли больше 100 детей в заброшенном трейлере

Агентство Reuters сообщает, что в Мексике в штате Веракрус обнаружен заброшенный грузовой прицеп с людьми внутри.

По информации Национального института миграции страны, внутри прицепа нашли 103 ребенка, а также 212 взрослых людей.

Среди них были граждане Гондураса, Гватемалы, Эквадора, Сальвадора. Сопровождающих при детях не было.

Большинство детей оказались выходцами из Гватемалы. Мексиканские власти проводят расследование.