Самая лучшая защита сада от морозов

Добрый день, а для кого-то вечер или глубокая ночь. Ничего не беру из интернета, а только свой собственный опыт, о чем буду рассказывать.

Как защитить деревья от вредителей

Слышала советы от некоторых блогеров которые рекомендуют обматывать ствол дерева целлофаном и обмазывать глиной или какой-нибудь другой смесью чтобы отпугивать зайцев и мелких грызунов, которые зимой могут питаться корой плодовых деревьев.

Я считаю, что от вредителей растений можно защитить дерево ветками колючих растений. Просто приствольный круг обложить ветками елки, сосны, либо можжевельника. Все равно осенью есть что срезать.

Либо поставить просто сетки, у нас такие заготовлены, мы ими пользуемся много лет и деревья которые растут за территорией нашего двора защищены от зайцев и других грызунов.

Кстати побелка молодых саженцев и плодовых деревьев также может защитить кору от вредителей. Только выбирать нужно хорошую побелку в составе которой есть антисептические компоненты.

И вот мой совет: если выпадает снег, то обязательно поедьте на дачу и ногами притопчите его вокруг ствола, чтобы грызуны не смогли пробраться наружу из своих нор под землей. А вообще эффективнее совмещать сразу несколько способов защиты вместе.

Как защищаю косточковые деревья от морозов

Я считаю, что чаще всего подвергаются вымерзанию не только в Волгоградской области, но и в других северных регионах нашей страны, именно косточковые деревья. К ним относятся сливы, абрикосы, персики.

Молодые деревья конечно надо укрывать нетканым материалом, благодаря которому растение может дышать. Это помогает защитить и от солнечных ожогов, и от сильных ветров, и от обморожения.

Если у вас растёт черешня, то я конечно рекомендую утеплять корневую систему.

Вообще на зиму утеплять корневую систему можно у всех деревьев и кустарников.

Для этого надо окучить вокруг растения землю вверх по стволу. Землю лучше брать между рядов, а не близко к дереву чтобы корни не оголялись. Хорошо бы почву смешать с коровьем навозом, с перегноем, компостом. Сверху разложить ветки, так любому растению не страшны будут морозы.

Что касаемо листвы которую многие используют для утепления корневой, то можно брать её только в том случае, если уверены, что ваши деревья ничем не болели, либо заранее обработать их бордоской смесью и каким-нибудь средством типа актара, алатара. Весной листву собрать и выкинуть.

Наверное многие знают, что у нас Волгоградской области камыша хоть отбавляй. Персик можно укрывать камышовым матами. В тёплую погоду пойти собрать ветки обвязать верёвкой.

Как температура опустится где-то до -10°, то можно обернуть растение камышовыми матами, ветками, связками и закрепить проволокой или верёвкой, то есть можно собрать камыш пучок и распределить вокруг дерева.

Можно использовать целлофан, он остаётся после покупки какой-нибудь бытовой техники. Только сверху нельзя его закрывать, верхушка должна оставаться открытой чтобы не создавать дереву парниковый эффект, тогда тепло будет сохраняться внутри целлофана и дерево прекрасно переживёт зиму Если же плотно полностью закрыть растение целлофановым пакетом или плёнкой сверху ему будет тепло, а снизу холодно, влага от корней не сможет поступать в крону и персик высохнет.

Вернёмся к камышовым матам либо просто срезанным камышам, ими хорошо укрывать молодые саженцы и плодовые деревья.

Если вы в этом году высадили молодой сад и рядом растут камыши, не поленитесь, сходите, срежьте, это отличное средство для укрытия.

Самая лучшая защита от морозов - это обильный полив и фосфорно-калийные удобрения. Залитое дерево осенью полностью защищено от усыхания и от обморожения корней.

Во время снегопада снег нужно побольше насыпать приствольный круг чтобы утеплить корневую систему растений.