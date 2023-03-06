WP: в случае слабой поддержки Украины со стороны США новым мировым лидером станет Китай

Издание The Washington Post пишет, что слабость США в украинском конфликте может привести к появлению нового мирового лидера.

По мнению автора материала Марка Тиссена, им может стать Китай, который пристально следит за действиями Соединенных Штатов на Украине.

Тиссен утверждает, что Пекин моментально почувствует малейшую слабость в позиции США и не упустит шанса воспользоваться ею.

Автор также полагает, что США будут поддерживать Украину, чтобы Си Цзиньпин изменил свои взгляды на ситуацию с Тайванем.