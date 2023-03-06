Зеленский провёл встречу с членами Социал-демократической партии ФРГ
2023-03-06 23:04
Владимир Зеленский утверждает, что встретился с представителями правящей немецкой партии.
Вечером 6 марта Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что в понедельник встретился с Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом, которые являются представителями Социал-демократической партии Германии. По словам Зеленского, он выразил благодарность Берлину за приём украинских беженцев и главенствующую роль в формировании танковой коалиции.
Также в ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил немецких политиков за предоставление Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Опубликовано: Ткачёв Андрей