Зеленский провёл встречу с членами Социал-демократической партии ФРГ

Владимир Зеленский утверждает, что встретился с представителями правящей немецкой партии.

Вечером 6 марта Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что в понедельник встретился с Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом, которые являются представителями Социал-демократической партии Германии. По словам Зеленского, он выразил благодарность Берлину за приём украинских беженцев и главенствующую роль в формировании танковой коалиции.

Также в ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил немецких политиков за предоставление Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.