Правильное хранение лука и чеснока

На днях мне задали такой вот вопрос: "Месяц назад собрали урожай лука, все было хорошо, но вчера увидела, что лук начал портиться. Появилась гниль и плесень.

Причинами загнивания лука при хранении являются недочеты при выращивании, либо заражение при уборке урожая.

Важные правила: за месяц до уборки урожая лука ни каких азотосодержащих удобрений. А вот сульфат калия как раз улучшит сохранность лука. Им можно подкормить 20 гр. на 1 кв.м.

Всегда говорила и говорю: профилактика от болезней и защита от вредителей необходимы в течение всего периода.

За неделю до уборки урожая по перу надо провести опрыскивание медным купоросом 1% (100 гр. на 10 л воды).Эта процедура защитит от заражения при уборке и подсушит перо.

Как правильно хранить лук

Лук в зиму надо хранить при температуре от 0 до + 7 гр. или от +14 до +22 градусов.

Если хранить лук при температур от+7 до +14 гр., то он как и чеснок быстро прорастет и испортится.

Как хранить лук и чеснок в домашних условиях: советы от подписчиков

Лук храню в обувной коробке, сделав несколько прорезей, в шкафу на кухне.

Я храню чеснок в 3- литровых банках. Главное не закрывать крышками. Лук в коробках.

Лук храним в пластиковом ящике в гараже, сохраняется отлично!

Лук хранить в погреб или подвале самое лучшее. Всеми другими способами считаю заниматься ерундой лучше пойти и купить если негде хранить. Это моё мнение.

Лук храню на кухне (первый этаж, жарко не бывает), в картонной коробке, по бокам делаю отверстия, сверху ни чем не накрываю, хранится долго, не сохнет, не гниёт. Так же и чеснок храню.