Причины, по которым внутри томатов могут прорастать семена

В томатах и огурцах в мякоти содержатся соединения, которые тормозят прорастания семян.

Современные сорта томатов или гибриды отличаются высокими транспортабельными свойствами. Они могут храниться длительное время. За эти недели-месяцы ингибирующее вещество постепенно исчезает, следовательно семена начинают прорастать.

Пару лет назад читала мнение агронома областного общества садоводов по этому поводу, и вот что могу пояснить. Многие западные селекционеры выводят гибриды томатов раннего окрашивания. По сути помидоры зеленые, не созрели, а цвет красный. Это для промышленного масштаба, для продажи в магазинах. Наверное многие замечают какие резиновые магазинные помидоры без вкуса и аромата. Внешне они созревшие, а внутри зеленые. Чаще всего такие томаты, теряющие свои ингибирующие соединения и прорастают.

Многие из нас сталкивались с таким. Купили в магазине помидоры, разрезали, а внутри проклюнутые семена, в некоторых случаях даже бледно зеленые росточки.

Брезговать не стоит, это же пророщенные семена, проростки. Насколько я знаю многие употребляют в пищу пророщенную пшеницу и другие злаковые, значит точно не опасно.