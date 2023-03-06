Гросси: военная активность вокруг Запорожской АЭС усилилась
2023-03-06 23:18
Рафаэль Гросси сообщил об усилении военной активности вокруг ЗАЭС в Энергодаре.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси утверждает, что в последние несколько недель эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции наблюдают усиление военной активности вокруг данного объекта со стороны армий Украины и России.
По данным Гросси, командование ВСУ и ВС РФ обсуждают наступательные операции в районе Запорожской АЭС, ввиду чего вокруг этого предприятия необходимо создать зону ядерной безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей