Гросси: военная активность вокруг Запорожской АЭС усилилась

Рафаэль Гросси сообщил об усилении военной активности вокруг ЗАЭС в Энергодаре.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси утверждает, что в последние несколько недель эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции наблюдают усиление военной активности вокруг данного объекта со стороны армий Украины и России.

По данным Гросси, командование ВСУ и ВС РФ обсуждают наступательные операции в районе Запорожской АЭС, ввиду чего вокруг этого предприятия необходимо создать зону ядерной безопасности.