Правила хранения кочанов в домашних условиях

Думаю не стоит всем объяснять, что для зимнего хранения подходят только средние, а лучше всего поздние сорта капусты.

Советы перед хранением капусты на зиму

Перед хранением капусты на зиму не надо ее мыть и обрывать верхние листья. Именно они защищают кочан и помогает удержать влагу. Если Вы заметили какие-то погрешности, то-есть повреждения, то можно верхний лист снять, а хранить этот кочан подальше от других и используйте в первую очередь.

Лучше дольше и качественнее хранится капуста та, которая собирается после первых заморозков. Это объясняется тем, что при низкой температуре капуста включает некий режим "самосохранения". Она не любит жару и не любит холод. Лучшая температура для хранения от 0 до +7°. Понятно что если температура будет ниже 0, то вилок просто замёрзнет, если выше +7 градусов, она начнёт увядать.

Где хранить капусту в зиму

Хранить лучше всего в подвале, погребе, в гараже, даже на лоджии можно сохранить капусту несколько месяцев, при условии, что она утепленная и там не понижается температура ниже 0.

Можно хранить конечно же и в холодильнике, но не всем хозяйкам это понравится. В принципе помещается-то в холодильник не больше трёх кочанов. Если вы решили сохранить в холодильнике, то кочан можно помыть и завернуть пищевую плёнку.

Я считаю что лучше всего взять капустину, нашинковать, сложить то количество которое вам потребуется в полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку.

Чтобы после разморозки капуста не превратилась квашню её нужно правильно замораживать. Предварительная бланшировать в кипящей воде 1-1,5 минут, после этого обдать холодной водой, отжать чтобы вся вода стекла и отправить в морозилку. Такая капуста после разморозки сохранит цвет и хрусткость.

Важно: размораживать капусту надо не при комнатной температуре, а переложить из морозилки в холодильник.

Конечно же если есть подвал или погреб, то можно всю зиму до весны сохранить много капусты. Главное чтобы температура не поднималась выше 10° тепла иначе кочаны начнут увядать.

Капусту можно хранить в деревянных или картонных ящиках которые в свою очередь ставятся на подставку, а не на пол. Вилки можно присыпать песком, перекладывать соломой, не допустить чтобы кочаны между собой не соприкасались.

Кстати, капуста прекрасно сохраняется если завернуть её в крафтовую бумагу и сложить в мешки и их завязывать. Если в погребе или в подвале есть полки то капусту можно разложить на них в один слой кочерыжкой вниз, но раз 2-3 недели проверять сохранность.

Если капусту для хранения на зиму сложить горкой или пирамидкой, нужно чаще проверять кочаны иначе от одного гнилого быстро пойдёт по другим и могут испортиться остальные.

Всё это прекрасно все эти методы хороши, но капусту оборачиваю пищевой плёнки. Её потребуется много, поэтому покупаю в фикс прайсе или в светофоре, там она стоит дёшево.

Как я сохраняю капусту

Каждый кочан заворачиваю в 3-4 слоя плёнки и разглаживаю чтобы не было пустот, чтобы не было воздуха, как бы выдавливаю воздух, затем складываю в ящики мешки пакеты и всё прекрасно хранится до весны.

Капуста в пленке

Кстати этот метод хранения подходит не только для подвала, но и для обычной утепленной лоджии или балкона. Самое главное чтобы температура не опускалась ниже 0 и не поднималась выше +10.

Если я замечаю конденсат на плёнке, ее снимаю, насухо вытираю капустину и заново заворачиваю в пищевую плёнку.

Такой способ сохранности капусты позволяет выдержать её на утепленном балконе до 4 месяцев.

Квашенная капуста на зиму

Если нет места для хранения капусты, сейчас в октябре, самое время когда уже поспели среднеспелые поздние сорта и можно сделать засолку. Для засолки подходит только светлые листья, если цвет тёмно-зелёный, капуста не дозрела и в ней недостаточно сочности и сахара для брожения.

Никакими новомодными приспособлениями для шинкования не пользуюсь, всё делаю вручную.

Квашу я эмалированной посуде и далее в стеклянных банках.

Важно выбрать правильную соль. Никакой йодированной, никакой соли с добавками сюда не подходит. Если использовать йодированную соль, то капуста может потемнеть и кстати изменится мягкость и замедляется молочнокислое брожение. Также не подходит соль с разными пищевыми и добавками и ароматизаторами. Только обычная каменная соль среднего или крупного помола.

Рецепт засолки капусты по-деревенски

Этот рецепт засолки капусты достался от бабушки.

Для одной порции: 3 кочана крупных капусты, 2 крупных морковки, 1 стручок острого перца чили жгучего, 1 столовая ложка сахара и 2 столовые ложки соли. В каждую банку по 1 лаврушке.

Капусту тонко-тонко шинкую, морковку на тёрке, перец перец мелко нарезаю соломкой, всё перемешиваю в эмалированной кастрюле, зову мужа чтобы он хорошо отжал капусту. Добавляю соль и сахар и даю постоять минут 30. Далее плотно укладываю в трёхлитровую банку оставляю до горлышка 5 см. Заливаю холодной кипячёной водой, чтобы капуста вся покрылась, ставлю банки в тазик и оставляю их на 2-3 дня.