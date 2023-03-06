Лучшее время для посадки винограда на участке

На мой взгляд осень самое правильное время для высадки виноградника.Если сажать весной, то чуть забудешь полить и виноград заболевает, подсыхает.

Сажать можно прямо в мокрую землю, не надо ждать пока она высохнет. Посадки всё равно надо проливать.

Корни винограда не имеют периода покоя, а вот верхняя часть конечно же засыпает поздней осенью и спит до весны. Они растут даже зимой. И если вы посадите виноград осенью, за зиму корни заживут, подлечатся и немного подрастут. И вот уже весной, как только начнется сокодвижение, как только солнышко начнёт прогревать почву, когда наступает тепло, они пойдут в рост.

Угол наклона при посадке саженца особой роли не играет. Можно посадить вертикально, а можно наклонно.

В тех регионах где требуется укрытие, виноград надо сажать под небольшим наклоном, лозу легче прижать к земле. Не все эти правила соблюдают, но я рекомендую на это обращать внимание. Во-первых не будет проблем с укрытием.

Чаще всего продаются саженцы с одним побегом. Сажать этот саженец нужно так чтобы потом этот побег гнулся и сгибался, черенок должен быть ниже, а побег выше.

Такой способ очень удачный, так как быстро наращивается мощная корневая. Холмик можно делать, можно и без него.

Надо чтобы веточка сгибалась сторону черенка, в этом случае даже если вы будете укрывать виноград специальным укрывным материалом и заденете эту веточку, она не сломается будучи молоденькой и хрупкой.

Мой супруг занимается виноградом уже много лет и бережно относится к любому сорту винограда, с раннего возраста, с первого года по после посадки, он приучает его к укрытию.

Это условное понятие "приучает", просто не позволяет появлению вертикальных побегов. Оставляет под наклоном, чтобы все побеги легко сгибались и прижимались к земле и при этом не ломались. При обрезке молодых кустов внимательно осматривает все побеги и все вертикально торчащие срезает. Делает это потому, что всё равно их рано или поздно сломаем.

Это подходит для нашей Волгоградской области, где предусмотрено укрытие винограда. В южных регионах, где растение не укрывается, можно сажать виноград вертикально.