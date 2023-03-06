ООН: участники зерновой сделки не отказываются продлить ее

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что пока ни один из участников зерновой сделки не отказался от ее продления.

Он напомнил, что срок действия этой сделки истекает 18 марта, дискуссии о ее продлении продолжаются.

Дюжаррик отказался раскрывать детали переговоров и рассказывать о позициях участников сделки.

Он также не прокомментировал информацию о том, что в экспортных поставках продовольствия может быть задействовано больше украинских портов.