Хризантема мультифлора разваливается - где вы совершаете ошибку

Много вопросов появляется на тему формирования хризантемы мультифлора. Выращивание хризантемы мультифлора: что нельзя делать и как сформировать.

Какой сорт выбрать хризантемы мультифлора

Хризантема мультифлора бывает разная: индийская, корейская, осенняя, видная, посевная, непахучая, срезочная, ладьевидная, корончатая, болотная, килеватая, мультифлора. Все они делятся на ранние, средние и поздние сорта. Рекомендую выбирать ранние, в крайнем случае средние сорта, хотя поздние сорта очень красивые.

Выбирайте сорта устойчивые к заболеваниям.

Вытягивание и развал куста хризантема мультифлора

Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу, что выращивать мультифлору надо только в открытом грунте, в максимально освещенном месте. Одна из причин почему хризантема разваливается это небольшое притенение. когда одна часть под солнцем, а другая в тени. Освещение при выращивании этого цветка главное условие, с утра до вечера.

Хрупкие ветки у цветка и развал может произойти от неправильного полива, а точнее от перелива. Хризантема не сильно нуждается в обильном и частом поливе. Надо периодически смотреть на куст и по тугору листика определять надо или не надо поливать. Если влаги будет много, то ветки будут напитаны и хрупкие, отсюда и излом.

Как ускорить цветение хризантемы мультифлоры

Позднее цветение волнует многих любителей мультифлоры. Хризантема, по сути это осенний цветок, и цвести летом она не должна. Как только световой день уменьшается, хризантема начинает реагировать цветением.

Ускорять цветение хризантемы мультифлоры или дубков надо начинать с июля месяца. Делается это при помощи затенения черной тканью. С 8 утра до 18 часов цветок должен быть открытым, а с 18 часов до 8 часов накрывать тканью, то есть полностью укрывать. Тогда хризантема начинает активно закладывать бутоны и ускоряется цветение. Такой способ позволяет еще и вырастить компактный не большой куст, который практически не разваливается.

Хризантема реагирует своим цветением на короткий световой день.

Чем подкормить для ускорения цветения

Главный элемент, который отвечает за цветение, это фосфор и калий, у любого растения, не только у хризантемы. В июле ни каких азотных подкормок, а только фосфорно-калийные. Не забываем про магниевые удобрения. Если так подкармливать, что у хризантемы мультифлора цветок будет крупным, ярким и зацветет чуть раньше.

Можно 2 раза подкормить монофосфат калия (июль, август) и 2 подкормки сульфат магния (август, сентябрь).

Болезни и вредители хризантемы мультифлора

Пятнистость листьев, или септориоз хризантемы.

Лечение: удалить больные листья, использовать фунгициды (скор, чистоцвет).

Ржавчина.

Лечение: удалить больные листья, проредить куст, при поливе не попадать на листья и ветки, использовать фунгициды (скор, чистоцвет).

Увядание или фузариоз.

Лечение: удалить все больные части. Но я бы выкинула и заменила грунт.

Мучнистая роса.

Лечение: использование фунгицидов (скор, чистоцвет).

Вредители: тля, белокрылка, совка. От всего этого прекрасно помогает фитоверм.