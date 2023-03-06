Единственный способ избавиться от слизней и не навредить растениям

Две недели отпуска так быстро пролетели, что толком не успели соскучиться по домашним делам.

Каков был ужас в моих глазах, когда я обнаружила слизней у себя во дворе. Эти слизкие гады стали уничтожать все вокруг, когда мы планировали еще месяца 2 выращивать томаты, огурцы и перец у себя в теплице.

Вся такая возмущенная, стала рыться в своей копилочке полезный идей: какой простой способ извести всех слизней теплой осенью, причем так, что бы на следующий год ни одной улитки без раковины, то есть моллюски, не увидеть на грядках?

Где сидят слизни осенью?

Не знаю где у вас прячутся слизни, у меня они ползают осенью в открытую. На газонной травке, в теплице в укромных местах, в компостной яме. Даже доска валялась, приподняла и там куча слизней. Я не помню такого нашествия. Да, это не приятно.

Итак, места обитания слизней под чем угодно, досками, ведрами, шифером, кирпичами. Там где сыро и темно там вы точно найдете слизких гадов.

Отличные способы избавиться от слизней

Я считаю, если у вас есть эти моллюски, то удар по врагу надо наносить сейчас, осенью, особенно если у вас тепло. Утром туман, всюду роса, повышенная влага - идеальная среда для размножения. Да они у меня спариваются без стыда и совести!

Вот вам несколько надежных способов избавиться от слизней осенью:

Обычный столовый уксус 1 стакан + 1 стакан воды. Все смешиваю в ручной опрыскиватель и прохожу по местам скопления. От малейшего попадания такого раствора на вредителя, он сразу погибает.

Поскольку конец сезона, все уже заготовлено на зиму, а перец не перестает удивлять своим богатым урожаем, я решила этим уксусом опрыскать растения. Погибнут значит погибнут. Однако с ними ничего не произошло, а слизней стало меньше.

Суперфосфат от слизней как применять

Вспомнила про еще одно средство, это суперфосфат. У меня есть упаковка для подкормки деревьев. Рассыпала в теплице прям по мульче. Это минеральное удобрение настоящая преграда для слизней, наносящая ожоги и повреждения. Так что на будущее, рассыпайте вокруг растения кольцом.

Если вы не знали, то суперфосфат избавляет от нашествия слизней. Его можно разбрасывать по почве, он не быстро растворяется, можно измельчить до порошка и опылить почву там, где вы видите этих моллюсков. Потребуется 1 спичечный коробок пыли на 1 кв. м. Даже припудрив почву известью пушенка можно снизить количество вредителей.