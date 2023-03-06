Прайс: ДСНВ будет продлён после 2026 года в случае участия в нём России

Нед Прайс высказался о возможности продления Договора о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.

Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что в настоящее время рассуждать о возможности продолжения действия ДСНВ после 2026 года не имеет смысла, поскольку 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в данном договоре.

По мнению Прайса, продление действия Договора о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года будет полезно для США, России и всего человечества, однако это станет возможно, если Москва вновь будет исполнять взятые на себя ранее обязательства.