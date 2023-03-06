Прайс: ДСНВ будет продлён после 2026 года в случае участия в нём России
2023-03-06 23:32
Нед Прайс высказался о возможности продления Договора о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.
Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что в настоящее время рассуждать о возможности продолжения действия ДСНВ после 2026 года не имеет смысла, поскольку 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в данном договоре.
По мнению Прайса, продление действия Договора о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года будет полезно для США, России и всего человечества, однако это станет возможно, если Москва вновь будет исполнять взятые на себя ранее обязательства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей