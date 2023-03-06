Удивительные и лучшие сорта томатов 2023

Всех любителей хороших сортов томатов приветствую на своем канале. Продолжаем выбирать лучшие сорта помидоров, посаженные мною и моими подписчиками в этом году.

Сегодня рассмотрим сорт "Бифштекс Марши" от Жанны

Ее пояснения к фотографиям: "Ещё один сорт который буду повторять на следующий сезон. Бифштекс Марши, индет до 2,3 м, кисти сложные, мощный куст, томат сладкий, сочный, яркого вкуса))"

Томат Бифштекс Марши: описание, фото

Звездный Истребитель Бифштекс Марши это сорт помидоров. Я не ошибаюсь, такое сложное название у данного томата. Результат селекции линии "звездные войны", которую ведет Marsha Eisenberg (Южная Флорида).

Если смотреть на фото, то поистине завораживает. Индетерминантный, достигает размера 2,3 м. Относится к среднеспелым. Кусты весьма нарядные.

Вес плодов по описанию 150-250 г. Так и есть. Вишневый цвет с серебристыми полосками.

В разрезе мякоть у помидоров Бифштекс Марши темно вишневого цвета, очень сочная, вкусная с ярко выраженным ароматом.

Помидоры отличаются высоким урожаем и неприхотливостью.

Где купить Бифштекс Марши

Наверняка у вас возникнет вопрос, где купить семена томатов сорта Бифштекс Марши.

Я не рекламирую интернет магазины и продавцов сортовых томатов. Однако если вы напишете в комментариях, то возможно это поможет кому то найти томат свой мечты.