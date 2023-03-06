Правила посадки озимого чеснока и покупного

Приближает посадка озимого чеснока и все чаще мне задают вопросы: Когда сажать чеснок в зиму?

Для тех, кто не знает даты:

Покров 14 октября

Петров 12 июля

Для Волгоградской области отличное определение.

Сажать чеснок в такие временные рамки следует для того чтобы он хорошо укоренился. Если его высадить, а через 3-4 дня начнутся заморозки, то зубчики вымерзнут. Надо чтобы после посадки погода стояла с плюсовой температурой около месяца.

Возможно и декабрь у нас будет тёплым, трудно сказать, но загадывать нежелательно, это дело неблагодарное. Именно поэтому я выдерживаю правильный график высадки чеснока.

Можно ли сажать в зиму покупной магазинный чеснок

Что касаемо покупного чеснока, надо иметь в виду какой именно. Одно дело если вы покупаете его на местном рынке, другое в магазине по три штучки в сеточке.

Как правило это китайский чеснок, у него вырезано нить донце. Таким образом его подготавливают к продаже, чтобы он не пророс во время хранения. Поэтому такой чеснок чаще всего вообще не прорастает.

Более того, чтобы чеснок имел красивый товарный вид, его отбеливают в хлорке. Это я точно знаю. Если покупать китайский чеснок, то только в исключительных случаях, когда срочно надо приготовить к столу, а другого под рукой нет.

Я о таком чесноке даже не вспоминаю. Лучше покупать на рынке наш местный. Он имеет сине-фиолетовый или розовый, розово-фиолетовый цвет. Он дольше хранится, никакими химикатами не обработан, годится при этом на посадку.