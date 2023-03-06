Правила сушки яблок с сохранением светлого цвета

Если да, то мы сегодня разберемся в этом вопросе, поскольку уверена, уже и шарлотки поднадоели, и варенье заготовлено, и яблочный сок стоит в подвалах.

Выбор сорта для сушки

Если бы моя цель была растянуть свою статью, то я бы на этом пункте остановилась надолго. Но я выбираю, и вам советую, те яблоки, которые где то с червоточиной, где подпорченное, либо те, которые уже ни куда не умещаются. Все равно дефекты вырезаются и удаляются.

Готовим яблоки к сушке

Яблоки моем, удаляем поврежденные места, сердцевину. Кожицу не снимаем. Нарезаем дольками около 1 см. толщиной.

Теперь о главном. Не поленитесь залить нарезанные дольки яблок солевым раствором. Пропорции такие 100 г. соли на 10 л. воды. В этом случае сушеные яблоки будут светлыми, в дальнейшем в них не заведутся насекомые и увеличится срок хранения.

Если бы мне предложили замочить фрукты в растворе сернистой кислоты, я бы наверное испугалась и покинула сайт.

Способы сушки яблок в домашних условиях

Моя бабушка всегда сушила яблоки на улице, в беседке. Все столы и скамейки были застелены фанерой, на которой ровной линией были выложены дольки чудесного фрукта. Сейчас осень, и вряд ли получится таким образом подсушить. Выбираем самый доступный способ - духовку.

Нет, есть конечно и другой вариант, например, нанизать на шпажки или на нитку. Это долгий процесс, придется защищать марлей от мух, от дождя бегать туда сюда. Все таки духовка лучше.

Нарезаем, раскладываем в 1 ряд на сетку или на пищевую бумагу, устанавливаем 75 градусов, прикрываем дверцу духового шкафа и фиксируем, размер отверстия с ладонь. Продолжительность сушки составляет около 8 часов. За час до готовности температуру можно понизить до 55 градусов. Рекомендуется через 4 часа каждую дольку перевернуть.

Дегидратор или электросушилка

Идеальный и самый легкий способ засушить яблоки на зиму - дегидратор или электросушилка.

Нарезаем яблоки толщиной 1 см. Раскладываем на сетку сушилки. Выставляем температуру.

И вот тут маленький нюанс, у меня ни когда яблоки не сушились по инструкции. Всегда времени уходило в 2 раза больше. Я ставлю 60 градусов и на 10 часов.

Как хранить яблоки без жучков и вредителей

Если вы замочите яблоки в солевом растворе, то подобная неприятность у вас не возникнет. Хранить можно в обычных стеклянных банках прикрытых (не закатанных) крышками.

Есть еще один совет, сверху на сушку поместить ватный диск смоченный в спирте или самогоне. Не проверяла.