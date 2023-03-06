Свежий картофель до весны это реально

Мне очень часто в комментариях к определенным видео задают вопросы: как не стараюсь хранить картофель, он сильно прорастает, сжимается, морщится, влага испаряется.

Как хранить картофель до весны

Во-первых, для картофеля в первую очередь надо создать правильные условия, что бы он не прорастал. Если кто-то думает, что сложил в ящики и опустил в погреб и все, этого не достаточно.

Для зимнего хранения нужна температура +2 - +4 градуса, высокая влажность воздуха 80%. И конечно же стоит не забывать, что не все сорта картофеля подлежат длительному хранению.

Тогда возникает вопрос: как же продавцы умудряются сохранить картофель до весны и продавать его?

Тут надо отдать должное специализированным овощехранилищам. Они оснащены специальными камерами для откачки кислорода и закачки углекислого газа. Это позволяет сохранять овощи и фрукты длительное время. В домашних условиях сделать такое невозможно.

Для того что бы ваш картофель хранился до весны, нужно раз в неделю спускаться в погреб и перебирать, выкидывать подгнивший или мягкий. Если даже яблоки у вас морщатся, ставьте ведро с водой. Если пол в погребе земляной, то можно насыпать сверху слой песка и периодически его увлажнять.

Если существует другая проблема, когда погреб наоборот, очень сильно влажный, тогда поможет только проветривание. Перед закладкой овощей необходимо белить, обеззараживать серной шашкой.

Отчего лук прорастает и не хранится долго

Здесь ситуация практически такая же как и с картофелем. Если лук ранний сорт, то прорастание очевидно. Если вы не сами выращиваете, а покупаете лук, то смотрите на чешую, когда ее много, значит лук пролечит очень долго, так как сорт как раз позднего срока созревания.

Ранние сорта собираются в июле, а поздние сентябрь-октябрь. И что бы вам продавец не говорил, как бы не обещал, смотрите на чешую. Чем она плотнее, тем дольше сохранится лук.