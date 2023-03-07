Идеальные помидоры для открытого грунта, которые не нужно пасынковать и подвязывать

Существуют низкорослые томаты, за которыми легко и просто ухаживать.Самое главное достоинство не требуют пасынкования и подвязывания.

Чудо лентяя, в уходе неприхотливы, название соответствует - урожайность отличная. Вырастают компактные кусты, низкие. Эти помидоры способны дать урожай если вы о них забудете. Устойчивы к капризам погоды и не подвержен томатным болезням. Отлично переносят засуху, и избыточную влажность. Плоды интересной формы, удлинённые с небольшим носиком. Кожица тонкая, мякоть плотная, сочная, мясистая.

Таймыр, очень просто и легко выращивать. Кусты не требуют пасынкования. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям и редко подвергаются атаками насекомых. Плоды завязываются кистями от 6-8 штук. Мякоть плотная, мясистая, кожица крепкая. Вкус кисло-сладкий. Плодоносит до самых заморозков.

Гаспачо, низкорослый, практически не болеет фитофторой, помидоры завязывает гроздьями при любых условиях. В высоту вырастают до 45 см крепкие кусты, стебли хорошо удерживают урожай. Не требуют пасынкования и подвязки. Помидоры массой около 70 гр, хороши не только в свежем виде, но и в мариновании.

Ямал, этот томат для новичков, а также для занятых просто находка. Вырастают низкие кусты, размашистые, крепкие на которых формируются вкусные слегка сладковатые плоды. Томат холодостойкий, с хорошим иммунитетом против томатных заболеваний, почти не требует ухода, посадил и забыл.