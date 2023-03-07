Эта капуста для любителей большого урожая

Время неумолимо приближает посевной сезон. Скоро начнём сеять капусту на рассаду, поэтому уже пора задуматься о покупке семян.

Сорт Урожайная. При хорошем уходе вырастают крепкие, сочные пятикилограммовые кочаны. Сорт среднепоздний, поэтому первый урожай получится собрать примерно через 130-140 дней с момента посева семян в грунт. Очень лежкая, сочный вкус отлично сохранится до марта месяца.

Агрессор, среднепоздний гибрид, отлично хранится. Всю зиму прекрасно сохраняет сочность. Отлично приспосабливается к изменениям погодным условиям. Кочаны устойчивы к растрескиванию. Кочаны вырастаю небольшие, «удобные» для готовки. Кочерыжки не высокие, кочаны не наклоняются и не падают на грядки. Устойчивы к растрескиванию.

Мегатон созревает по истечении 4-5 месяцев, гибрид устойчив к растрескиванию, обладает высокой болезнеустойчивостью, но очень капризен к условиям роста. Не требует поспешной уборки по мере готовности урожая. Кочерыжка короткая. Кочаны плотные, округлые, гладкие.

Капуста Взрыв – ультраскороспелый гибрид. Кочаны готовы будут к сбору уже после 90 дней после посадки. Кочаны получаются компактные, не большие по размеру, около 1,5 кг. У растения высока плотность посадки, за счет этого можно получить неплохой урожай с одного квадратного метра. Еще плюсом гибрида является высокая устойчивость к растрескиванию.

Ринда - идеальный сорт для любых видов переработки или употребления в свежем виде. Не растрескивается и не болеет. Характеризуется высокой урожайностью и , выравненностью кочанов, дружным формированием урожая. Хорошо при хранении сохраняет свежесть. Кочаны вырастают плотными, тяжёлыми, при недостаточно некрупным размером.

Транзам - замечательный вариант для огородников новичков, дачников, кто не имеет возможности часто посещать огородные участки. Кочаны хорошего вкуса. Долго держатся на грядке без растрескиванияя. И хранятся очень хорошо - пол года без потери вкусовых качеств. Растение неприхотливо к почве, поливам, устойчив к болезням. Вырастают крупные, упругие кочаны, идеальны для засолки.