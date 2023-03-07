Сажаем на рассаду помидоры позже, а урожай получаем раньше

Каждый дачник, огородник выращиваемый помидоры, стремится как можно скорее получить здоровую рассаду, готовую к высадке на постоянное место.

На скорость проращивания семян и рост рассады влияет несколько факторов, которые могут ускорить появлению всходов. Для быстрого и дружного прорастания семян необходимо позаботиться о правильном освещении, температуре и влажности воздуха. Чем старше семенной материал, тем дольше они прорастают.

Замачивание семян перед посадкой, это уменьшает сроки всходов, почти на неделю. Если посеять сухими, то взойдут на 10 день, а замоченными могут взойти на третий день.

Замачивание в тёплой воде примерно 25 градусов, на полсуток, воду менять через три часа.

Замачиваем в стимуляторе роста, ускоряем прорастание семян. Можно замочить в Эпине, Цирконе, согласно инструкции. В соке алоэ, смешанные в равных пропорциях.

Проращиваем семена, раскладываем на бумажную салфетку, хорошо увлажняем и накрываем полиэтиленом и ставим в тёплое место н трое суток.

Эти приёмы помогают размягчить твёрдую оболочку покрывающие семена и стимулируют их прорастание.