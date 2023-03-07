Способы сделать почву на огороде более рыхлой

Каждый, огородник, дачник мечтает о плодородной рыхлой почве. Со временем участки истощаются, их начинают заселять вредители и болезни.

Навоз один из самых популярных органических удобрений. В этом органическом удобрении содержится большое количество ценных удобрений. Благодаря ему растения будут хорошо набирать вегетативную массу, корни будут лучше расти, повышается устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, структура почвы улучшается.

Но есть такие огородники, дачники, покупая навоз стараются распределить его под все овощи и не задумываются, что есть такие растения, которым избыток навоза может навредить.

Но чтобы улучшить почву, сделать её рыхлой и плодородной, есть один сидерат, это Фацелия. Посадив её не понадобиться бороться с сорняками, имеет большую зелёную массу, которую после скашивания и заделки в почву станет хорошим удобрением.

Сейчас многие засевают свои участки сидератами. Фацелия хорошо влияет на структуру почвы, делая её рыхлой, лёгкой и плодородной. Это растение обогащает почву азотом, калием и понижает кислотность почвы.

Не имеет никаких общих заболеваний и вредителей с огородными растениями.После неё можно сажать абсолютно всё.

Растёт быстро, через 45 дней после всходов начинает цвести. Можно высевать весной, под зиму, а весной пойдёт в рост, нарастит зелёную массу, которую можно скосить и заделать в почву.