Многие огородники, дачники задаются вопросом, почему огурцы горчат. Вот так выращиваем, ухаживаем всё лето, а потом досадная ситуация, когда вырастишь, оказывается, что урожай огурцов горчит.

Существует несколько причин, почему огурцы горчат:

Недостаток или избыток света. Огурцы любят расти при рассеянном свете. Если на плоды будут попадать напрямую солнечные лучи, то огурцы начнут горчить. Из за сильной загущенной посадки или затенения, огурцы также могут горчить.

Неправильный полив. Огурцы испытывают серьёзный стресс, если полить холодной водой. Огурцы любят тёплую воду.

Резкие суточные перепады температур, если температура опускается, то развитие сильно растения замедляется, из за потери способности впитывать полезные вещества. Проветривать теплицу только в тёплую погоду. В открытом грунте укрывать укрывным материалом.

Жара и сухой воздух станут для огурцов стрессом. В теплице нужно ставить ёмкости с водой.

Нашествие вредителей Проводить профилактические мероприятия.

Нехватка питательных элементов. Вносить подкормки в соответствии с периодом роста растения.

На вкус также влияют сроки посадки, если они соблюдены, плоды не будут горчить.

Существуют сорта огурцов, изначально не предрасположены к горечи: Эколь, Маша, Конни, Гирлянда, Бинго, Егоза, Герасим. Предотвратить горечь в плодах огурцов несложно, главное знать из за чего она появилась.