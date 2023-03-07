Способ узнать, какая у нас почва на участке

Растения несомненно вредные и надоели всем огородникам, так как доставляют немало хлопот.

От этого будет зависеть качество урожая и какое удобрение вносить. Состав почвы можно определить без лабораторных исследований и без специальных тестов. Не нужно сразу избавляться от сорняков, присматриваясь, с помощью их можно определить состав почвы. Но правильно распознаём, если на участке встречаются не единичные сорняки, а их массовое появление.

По сорнякам можно узнать плодородная ли у вас почва. О высоком плодородии подскажет крапива. Там, где растёт крапива земля на том участке рыхлая, насыщенна органикой. А о низком плодородии помогут узнать такие сорняки: кошачья лапка, сытник, различные мхи.

Заметив на грядках такие растения как хвощ, васильки, мхи, подорожник, мята дикая, лютик, щавель конский или кислицу, то почва несомненно кислая.

Если на грядках заметили: мать-мачеху, мокрицу, , донник, ослит полевой, одуванчик, ромашку непахучая, бодяк, то почва слабокислая.

А вот на нейтральной растут такие растения, как: чистотел, цикорий, пастушья сумка, крапива, лебеда.