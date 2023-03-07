Хитрости при выращивании морковки - в любой год с отличным урожаем

Морковь широко используют в любое время года. Конечно морковь в любой сезон можно купить в магазинах.

Ухаживать нужно не столько за морковью, сколько за почвой, в которой она растёт, формируется, вызревает. Выбрав сорта по вкусу и по потребности, можно смело выращивать этот корнеплод.

Нужно выращивать те сорта корнеплода, которые пригодны для возделывания в нашем регионе. Важно высевать корнеплод в правильное время. При правильных сроках, свежие витамины будут круглый год на столе.

Конечно на уход за этим овощем потребуется много сил и времени, но когда соберем урожай – это покроет все неудобства и потраченные силы.

Морковь особенно прихотлива к почве. Корнеплод любит рыхлую, плодородную, воздухопроницаемую и очищенную от сорняков почву. Любит расти на освещённых участках, затенение плохо сказывается на растение.

Семена прорастают долго и неохотно. Поэтому нужна предпосевная подготовка семян, кто то замачивает семена в марганцовке, в горячей воде, в стимуляторах роста.

Проводим во время прореживание всходов. Первое когда появится первый настоящий лист. Второе прореживание 4-5 настоящих листьев.

Молодые всходы поливаем часто и не глубоко, а когда растение набирает массу проводим глубокие поливы, но реже. Как только останется примерно месяц до сбора урожая, нужно прекратить полив. Даже если нет дождей. Излишки влаги в этот период приведут к ухудшению вкуса.

Для профилактики и борьбы с вредителями проводим полив чесночным настоем или луковой шелухой, настоем одуванчиков.