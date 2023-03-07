Пригожин: ВСУ планируют создать крупные военные группировки под Артемовском

Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер" в своем телеграм-канале сообщил вчера о намерении армии Украины блокировать вагнеровцев, создавая отряды вокруг Артемовска.

Российские войска должны скоординировать свои действия, чтобы сорвать планы украинских военных, об этом заявил Пригожин.

Далее он добавил, что украинцы создали группировки в Славянске - 67 бригада, в Северске - 81-я и 66-я бригады, одну группу в населенном пункте Часов Яр, одну в Константиновке.

Артемовск расположен к северу от Горловки и важен для ВСУ как транспортный узел, обеспечивающий снабжение отрядов Украины на Донбассе.

Ранее Ян Гагин рассказал, что вагнеровцы почти полностью взяли Артемовск в кольцо, сейчас в городе почти 10 000 украинских солдат