Deschide: Организаторы протестов в Молдове проходят спецподготовку в Турции
Оппозиционная партия Шор, организующая акции протеста в Кишиневе, с осени направляет молодых людей в Турцию для обучения организации демонстраций и массовых беспорядков, сообщает портал Deschide со ссылкой на спецслужбы Молдовы.
Их внимание привлек тот факт, что партия организовала учебную поездку на 80 человек.
Расходы, связанные с поездкой, взял на себя безработный гражданин Молдовы. Только за билеты на самолет ему пришлось заплатить более 21 000 евро.
Как сообщает Deschide, поездка в Турцию проходил в период с 3 по 6 марта, в ходе которой молодые молдаване были разделены на несколько групп для профильного обучения.
Источник пишет, что одна группа должна была пройти обучение тому, как прорвать полицейские кордоны во время акций протеста, а также как бросать камни и распылять дым. Другая группа училась перевозить деньги, необходимые для финансирования протестов.
Информация о подготовке к беспорядкам стала известна в понедельник, 6 марта после того, как из Турции вернулись люди, связанные с партией "Шор", которые были задержаны пограничниками в кишиневском аэропорту, а их паспорта были конфискованы.
Опубликовано: Николай Скира
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