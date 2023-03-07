Deschide: Организаторы протестов в Молдове проходят спецподготовку в Турции

Оппозиционная партия Шор, организующая акции протеста в Кишиневе, с осени направляет молодых людей в Турцию для обучения организации демонстраций и массовых беспорядков, сообщает портал Deschide со ссылкой на спецслужбы Молдовы.

Их внимание привлек тот факт, что партия организовала учебную поездку на 80 человек.

Расходы, связанные с поездкой, взял на себя безработный гражданин Молдовы. Только за билеты на самолет ему пришлось заплатить более 21 000 евро.

Как сообщает Deschide, поездка в Турцию проходил в период с 3 по 6 марта, в ходе которой молодые молдаване были разделены на несколько групп для профильного обучения.

Источник пишет, что одна группа должна была пройти обучение тому, как прорвать полицейские кордоны во время акций протеста, а также как бросать камни и распылять дым. Другая группа училась перевозить деньги, необходимые для финансирования протестов.

Информация о подготовке к беспорядкам стала известна в понедельник, 6 марта после того, как из Турции вернулись люди, связанные с партией "Шор", которые были задержаны пограничниками в кишиневском аэропорту, а их паспорта были конфискованы.