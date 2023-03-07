Стоматолог назвал привычку, которая приводит к серьезным заболеваниям полости рта

Дантист со стажем Ками Хосс с сожалением отметила, что состояние полости рта людей в последние 30 лет не улучшилось. Доктор отметила, что есть одна привычка, откоторой следует избавляться тем, кто хочет иметь здоровые зубы.

Стоматолог Ками Хосс считает проблемой тот факт, что люди поделились на тех, кому плевать на свои зубы и тех, кто использует для ухода за зубами и деснами слишком жесткие средства.

Ни тот, ни другой вариант, хорошего результата не дает.

Спиртосодержащие средства для ухода за ротовой полостью убивают все полезные микроорганизмы, а вредные уничтожить не способны.

Регулярное применение таких средств приводит к тому, что на зубах и деснах будут скапливаться лишь вредоносные бактерии, которые будут приводить к различным заболеваниям.