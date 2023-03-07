Стоматолог назвал привычку, которая приводит к серьезным заболеваниям полости рта
Дантист со стажем Ками Хосс с сожалением отметила, что состояние полости рта людей в последние 30 лет не улучшилось. Доктор отметила, что есть одна привычка, откоторой следует избавляться тем, кто хочет иметь здоровые зубы.
Стоматолог Ками Хосс считает проблемой тот факт, что люди поделились на тех, кому плевать на свои зубы и тех, кто использует для ухода за зубами и деснами слишком жесткие средства.
Ни тот, ни другой вариант, хорошего результата не дает.
Спиртосодержащие средства для ухода за ротовой полостью убивают все полезные микроорганизмы, а вредные уничтожить не способны.
Регулярное применение таких средств приводит к тому, что на зубах и деснах будут скапливаться лишь вредоносные бактерии, которые будут приводить к различным заболеваниям.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья Гончарова
Ученые назвали сывороткой правды препараты, в состав которых входят такие соединения, как пентотал натрия и скополамин
Оказывается, "сыворотка правды" существуют. Пентотал натрия и скополамин, входящие в состав таких лекарств, влияют на человеческий мозг таким образом, что соврать становится очень трудно.Подробнее...
-
-
Николай Скира
20-летняя Софи Рассон провела двое суток в машине с тремя мертвыми друзьями
20-летняя Софи Рассон пошла на вечеринку с четырьмя друзьями. Их вечер закончился трагически. Молодых людей нашли через два дня, но выжили только двое из пяти. Софи застряла в машине с мертвыми друзьями.Подробнее...
-