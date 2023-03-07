Зеленский провел ряд кадровых изменений в СБУ
Украинский президент сделал важные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщают РИА Новости.
В ходе кадровых перестановок Владимир Зеленский устранил с должности замглавы СБУ Александра Якушева.
Уйти со своих постов пришлось также руководителям управлений Служб безопасности в Сумской и Запорожской областях - Эдуарду Федорову и Борису Безрукому.
Украинский лидер уволил и руководителей департаментов охраны гостайны и хозобеспечения Игоря Носко и Александра Провоторова.
Новым главой управления СБУ в Сумской области станет Олег Красношапка, а пост главы департамента охраны гостайны займет Олег Храмов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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