Зеленский провел ряд кадровых изменений в СБУ

Украинский президент сделал важные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе кадровых перестановок Владимир Зеленский устранил с должности замглавы СБУ Александра Якушева.

Уйти со своих постов пришлось также руководителям управлений Служб безопасности в Сумской и Запорожской областях - Эдуарду Федорову и Борису Безрукому.

Украинский лидер уволил и руководителей департаментов охраны гостайны и хозобеспечения Игоря Носко и Александра Провоторова.

Новым главой управления СБУ в Сумской области станет Олег Красношапка, а пост главы департамента охраны гостайны займет Олег Храмов.