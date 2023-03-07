Солдат ВСУ воевал рядом с вагнеровцами против своих и даже убил 7 украинцев

Историю рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале. Ее он услышал непосредственно от бойцов группы "Вагнер".

Солдат армии Украины случайно оказался на позициях бойцов ЧВК "Вагнер". Незнакомый военный попросил сигарету.

Перекур внезапно прервался атакой ВСУ. Гость помогал отбивать вагнеровцам нападение и даже положил семерых солдат "вражеской" стороны.

Когда бой был окончен и все переводили дух, украинский боец вдруг смекнул, что воевал против своих на стороне противника.

Александр Коц:

Бойца ВСУ похвалили и даже пообещали представить к награде за такую результативность.

После слов благодарности украинского солдата отправили туда, где содержались остальные пленные ВСУ.