Солдат ВСУ воевал рядом с вагнеровцами против своих и даже убил 7 украинцев
Историю рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале. Ее он услышал непосредственно от бойцов группы "Вагнер".
Солдат армии Украины случайно оказался на позициях бойцов ЧВК "Вагнер". Незнакомый военный попросил сигарету.
Перекур внезапно прервался атакой ВСУ. Гость помогал отбивать вагнеровцам нападение и даже положил семерых солдат "вражеской" стороны.
Когда бой был окончен и все переводили дух, украинский боец вдруг смекнул, что воевал против своих на стороне противника.
Александр Коц:
Бойца ВСУ похвалили и даже пообещали представить к награде за такую результативность.
После слов благодарности украинского солдата отправили туда, где содержались остальные пленные ВСУ.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Наталья Гончарова
Ученые назвали сывороткой правды препараты, в состав которых входят такие соединения, как пентотал натрия и скополамин
Оказывается, "сыворотка правды" существуют. Пентотал натрия и скополамин, входящие в состав таких лекарств, влияют на человеческий мозг таким образом, что соврать становится очень трудно.Подробнее...
-
-
Николай Скира
20-летняя Софи Рассон провела двое суток в машине с тремя мертвыми друзьями
20-летняя Софи Рассон пошла на вечеринку с четырьмя друзьями. Их вечер закончился трагически. Молодых людей нашли через два дня, но выжили только двое из пяти. Софи застряла в машине с мертвыми друзьями.Подробнее...
-