Советник Трампа Конуэй разводится с супругом
Келлиэн Конуэй, являвшаяся старшим советником в Белом доме при Трампе, и ее муж, известный критик экс-главы государства Джордж Конуэй разводятся.
Келлиэн Конуэй и ее муж, адвокат Джордж Конуэй, который постоянно подвергал критике политику бывшего американского главы Дональда Трампа, разводятся.
В минувшую субботу супруги опубликовали в соцсетях совместный пост, где сообщили, что расстаются, дав понять, что их "разведут" на днях.
Знаменитости отметили, что 20-летний брак подарил много счастливых моментов и четверо замечательных детей.
Публика давно удивлялась, как эти люди живут вместе, ведь Келлиэн всегда была на стороне Трампа, в то время как Джордж критиковал политика без конца.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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