Советник Трампа Конуэй разводится с супругом

Келлиэн Конуэй, являвшаяся старшим советником в Белом доме при Трампе, и ее муж, известный критик экс-главы государства Джордж Конуэй разводятся.

Келлиэн Конуэй и ее муж, адвокат Джордж Конуэй, который постоянно подвергал критике политику бывшего американского главы Дональда Трампа, разводятся.

В минувшую субботу супруги опубликовали в соцсетях совместный пост, где сообщили, что расстаются, дав понять, что их "разведут" на днях.

Знаменитости отметили, что 20-летний брак подарил много счастливых моментов и четверо замечательных детей.

Публика давно удивлялась, как эти люди живут вместе, ведь Келлиэн всегда была на стороне Трампа, в то время как Джордж критиковал политика без конца.