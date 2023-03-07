Книга рекордов Гиннеса назвала брата и сестру из Канады самыми недоношенными двойняшками в мире
Адия и Адриал Надараджа из Канады родились на 22 неделе (из 40 положенных). Книга рекордов Гиннеса назвала детей самыми недоношенными близнецами в мире.
Канадские двойняшки Адия и Адриал Надараджа родились в 22 недели, тем самым установив мировой рекорд. Получается, что дети родились аж на 18 недель раньше положенных 40 недель (или 9 месяцев).
Книга рекордов Гиннеса назвала малышей самыми недоношенными близнецами в мире.
Медики отмечают, что если бы дети "попросились на свет на час раньше 22 недель", то спасти их было бы невозможно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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