Книга рекордов Гиннеса назвала брата и сестру из Канады самыми недоношенными двойняшками в мире

Адия и Адриал Надараджа из Канады родились на 22 неделе (из 40 положенных). Книга рекордов Гиннеса назвала детей самыми недоношенными близнецами в мире.

Канадские двойняшки Адия и Адриал Надараджа родились в 22 недели, тем самым установив мировой рекорд. Получается, что дети родились аж на 18 недель раньше положенных 40 недель (или 9 месяцев).

Книга рекордов Гиннеса назвала малышей самыми недоношенными близнецами в мире.

Медики отмечают, что если бы дети "попросились на свет на час раньше 22 недель", то спасти их было бы невозможно.