Ученые назвали сывороткой правды препараты, в состав которых входят такие соединения, как пентотал натрия и скополамин

Оказывается, "сыворотка правды" существуют. Пентотал натрия и скополамин, входящие в состав таких лекарств, влияют на человеческий мозг таким образом, что соврать становится очень трудно.

"Сыворотка правды" - препараты, способные изменить человеческое сознание.

Эти лекарства содержат пентотал натрия и скополамин, которые влияют на мозг таким образом, что человеку сложно произнести то, что является ложью.

Растение "Datura stramonium", содержащее ядовитые семена, применяется для получения скополамина.

К сожалению, данные вещества усложняют "процесс лжи", но если постараться, то все равно можно сказать неправду. Отъявленный лгун способен найти пути произнести информацию, несоответствующую истине, так как для такого человека сказать правду очень сложная задача.