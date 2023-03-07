Новый проект Моя мелодия впервые выйдет в эфир 17 марта на канале Россия
2023-03-07 09:28
Новое шоу "Моя мелодия" впервые порадует зрителей телеканала "Россия" 17 марта.
Премьера музыкального телепроекта "Моя мелодия" состоится на канале "Россия" уже 17 марта.
Вести шоу будет известный исполнитель Николай Басков.
Конечно, в программе примут участие и другие знаменитости, которым будет отведена соответствующая роль.
Другие подробности новой передачи не озвучиваются, так как создатели хотят сделать своей аудитории сюрприз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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